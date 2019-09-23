Роскомнадзор отчитался о работе, проделанной с момента принятия закона о борьбе с информацией, выражающей явное неуважение к государству. По словам главы ведомства Александра Жарова, специалисты удалили 58 и заблокировали четыре таких материала.
Он пояснил, что Генпрокуратура за этот период направила РКН 36 требований о нарушениях в 62 публикациях. Все случаи были зарегистрированы в социальных сетях.
Жаров отметил, что в официальных СМИ нарушений данного закона не выявлено, передаёт
Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор готов заняться созданием списка изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые публикуют недостоверную информацию. Перечень будет размещён на сайте РКН.