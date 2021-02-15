РКН составил на «Радио Свобода» 195 протоколов на сумму в 19,3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/8ee228a8-6fbb-11eb-862a-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Российское подразделение «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) должно будет выплатить 19,3 млн рублей штрафов. В отношении СМИ и его генерального директора Роскомнадзор составил 195 протоколов.

На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ, — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Протоколы в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» составлены из-за отсутствия или ненадлежащей маркировки на ресурсах девяти СМИ-иноагентов. В мировом суде было рассмотрено 71 дело, были вынесены штрафы.

Ранее «Радио Свобода» было оштрафовано на 11 млн рублей за аналогичные нарушения. Также сообщалось о штрафах для этого СМИ в размере 2,2 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, 27 января СМИ, которые признаны в России иностранными агентами, были оштрафованы на 1,1 млн рублей из-за отсутствия маркировки на своих материалах. Это решение принял мировой суд.