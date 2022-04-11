РКН расценил аниме-изображения на «Википедии» как порнографический контент

Сотрудники русскоязычного сегмента «Википедии» получили сообщение от Роскомнадзора с требованием удалить часть изображений, которые, по мнению надзорного органа, являются порнографическими, сообщает ТАСС. Отмечается, что иллюстрации, которые Роскомнадзор посчитал неприемлемыми изображены в стиле «аниме».

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» (занимается поддержкой русской версии «Википедии») Станислав Козловский сообщил о картинках, нарисованных в стиле японской мультипликации, размещённые на «Викискладе». Он отметил, что это «не иллюстрации в Википедии», в русской версии, по его словам, таких изображений не содержится.

Это не иллюстрации в «Википедии». В русской «Википедии» они не используются. Это файлы в другом проекте - «Викисклад». По поводу их удаления идет обсуждение. Какой будет его итог, пока неизвестно, — заявил он.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор неоднократно просил «Википедию» удалить неправдоподобную информацию о военной спецоперации на Украине. В сообщении говорилось, что за неудаление неправомерной информации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юрлиц до 4 млн рублей.

Роскомнадзор впервые уведомил «Википедию» о возможной блокировке 2 марта по причине публикации статьи «Вторжение России на Украину» (2022). Об этом сообщили в Twitter «Русской Википедии», а также подтвердил исполнительный директор НКП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. В начале марта под блокировку попало интернет-издание «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) за призывы к экстремизму и массовым беспорядкам.