https://static.news.ru/photo/3703ec76-5ecc-11ea-995a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

Роскомнадзор начал анализ ситуации, связанной с запросом Генпрокуратуры провести проверку деятельности сайта MyHeritage, которая собирает ДНК россиян для того, чтобы за определённую плату помочь узнать свои этнические корни.

Роскомнадзор получил обращение от Генеральной прокуратуры и рассмотрит его в установленные сроки. На данный момент ведомство проводит анализ ситуации, — передаёт сообщение пресс-службы РКН.

Ранее официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов заявил, что передача биометрических данных может быть ограничена «в целях защиты основ конституционного строя России».

Также ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность сбора таких данных.

Как ранее писал NEWS.ru, биологи заявили, что им удалось найти идеальную «капсулу времени», способную вечно хранить историю человечества. Речь идёт о крохотном микроорганизме вида Halobacterium salinarum (Hsal), также называемом внеземным. Именно в его ДНК учёные предлагают записать данные о человеческой цивилизации.