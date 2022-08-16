РКН потребовал вернуть доступ к YouTube-каналам посольства РФ в Британии

Фото: Hideki Yoshihara/AFLO/Global Look press

Роскомнадзор потребовал у американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии, говорится в Telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что такие меры в отношении каналов дипмиссии нарушают основные принципы свободного распространения информации и доступа к ней.

Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала посольства России в Великобритании и Северной Ирландии и восстановить доступ к ранее удаленным материалам, — говорится в сообщении.

Американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, ранее заблокировала канал «Дума ТВ». На нем были размещены эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Роскомнадзор потребовал от американской компании восстановить доступ к каналу Госдумы и объяснить причину блокировки. В РКН пояснили, что Google открыто придерживается «антироссийской позиции в информационной войне».

В Google заявили, что блокировка канала Госдумы на платформе YouTube связана с соблюдением IT-гигантом законодательства о санкциях и правилах торговли.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что YouTube вскоре может быть заблокирован в России, и посоветовала пользователям незамедлительно принять меры, чтобы не лишиться материалов на платформе.