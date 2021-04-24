Роскомнадзор потребовал у YouTube снять ограничения с аккаунта RT

Роскомнадзор (РКН) направил администрации Google письмо с требованием срочно снять все ограничения с аккаунта RT на YouTube. Текст обращения опубликован на сайте ведомства.
Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения, — говорится в письме.
Отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы беспрепятственного распространения информации и представляют собой акты цензуры в отношении российских СМИ.
YouTube ограничил доступ к нескольким публикациям RT, а также лишил возможности загружать новые видео и проводить прямые трансляции. В администрации видеохостинга объяснили такие меры распространением недостоверной информации о COVID-19.
Ранее сообщалось, что РКН снова обвинил администрацию видеохостинга YouTube в регулярной цензуре в отношении размещаемого российскими СМИ контента. В этот раз в качестве предлога используется несоответствие возрастной категории.
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