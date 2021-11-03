РКН потребовал разблокировать аккаунт кабмина Севастополя в Instagram

Роскомнадзор направил компании Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта правительства Севастополя в Instagram. В письме действия соцсети назвали «актом цензуры», который препятствует свободному распространению информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook с требованием незамедлительно снять все наложенные ограничения и пояснить причины их введения. В письме отмечается, что данные действия администрации социальной сети Instagram нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба правительства Севастополя сообщила о блокировке официального аккаунта правительства города в Instagram по причине «чрезмерной активности». Восстановить страницу пока не удалось. У аккаунта было около 10 тыс. подписчиков. В настоящее время заведена новая страница.

Накануне Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео экс-заключённого Адама Гисаева. Он рассказывает о якобы имевших место пытках в иркутском СИЗО № 1.