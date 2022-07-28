РКН потребовал признать недействительной регистрацию «Новой газеты»

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Роскомнадзор (РКН) потребовал признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты». На официальном портале судов общей юрисдикции Москвы зарегистрирован иск РКН от 26 июля против ЗАО «Издательский дом „Новая газета“». 28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» письменное предупреждение за «упоминание НКО-иноагента без маркировки».

Категория дела: 216 — о признании регистрации средства массовой информации («Новой газеты». — NEWS.ru) недействительным, — написано в таблице на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь главреда «Новой газеты», в издании осведомлены об иске и уже выстроили линию защиты.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт «Новая рассказ-газета», являющийся проектом журналистов «Новой газеты», которая объявила о приостановке выпуска издания в интернете и на бумаге. Приостановка работы продлится до окончания специальной операции на Украине. Заблокировать ресурс потребовала Генпрокуратура РФ как «содержащий призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

В начале июля «Новую газету» оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о злоупотреблении свободой массовой информации. Основанием для этого послужило опубликованное на сайте издания видеообращение главреда Дмитрия Муратова, посвященное военной операции на Украине.