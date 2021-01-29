Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить персональные данные о силовиках

https://static.news.ru/photo/4a598c9c-630b-11eb-96ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных российских граждан.

На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В письме отмечается, что публикация персональных данных противоречит закону и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc. Кроме того, это угрожает безопасности людей, чьи данные попали в открытый доступ.

Ранее стало известно, что персональные данные сотрудников полиции и Росгвардии, участвовавших в задержаниях на несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, появились в мессенджере Telegram. Информация сливается в специально посвящённый этому канал.

Создатели канала используют для поисков информации программы для распознавания лиц по фото, а также уже утекшие в Сеть базы данных. В Госдуме выразили мнение, что это может угрожать безопасности самих сотрудников правоохранительных органов и их близких.

Аудитория канала насчитывает 8,5 тысячи человек. Публикуются имена силовиков, их фото, номера телефонов, ссылки на их соцсети и информация об их родственниках. Кроме того, через специальный поисковый механизм можно анонимно загружать новые данные. При этом отмечается, что мессенджер использовался для аналогичных сливов персональных данных и участников протестов. Один из таких каналов был заблокирован 26 января.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек, писал NEWS.ru.