РКН потребовал от Google удалить документы со списками «Умного голосования»

Роскомнадзор потребовал от Google удалить два документа команды оппозиционера Алексея Навального со списками кандидатов, поддержанных «Умным голосованием». Об этом говорится в уведомлении компании, которое пришло команде оппозиционера. Сторонники политика сообщили об этом в своём Telegram-канале.

Роскомнадзор сообщил Google, что «некоторые материалы» были добавлены в список запрещённых на территории РФ.

Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним, — говорится в сообщении.

В первом документе были указаны рекомендованные ими кандидаты на выборах в Госдуму в московских округах, а во втором — в остальных регионах России.

2 сентября Роскомнадзор (РКН) обратился к Apple и Google с требованием удалить из App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве считают , что его наличие в магазинах — это распространение информации, которую российские власти признали экстремистской и запретили. По мнению РКН, приложение используется для продолжения деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).

15 сентября официальных представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Власти предупреждали, что будут считать наличие приложения оппозиционера Алексея Навального в иностранных магазинах вмешательством в выборы РФ.

16 сентября Google и Apple удалили приложение «Навальный» из Google Play и App Store. Соратник Навального Иван Жданов рассказал, что решение американских компаний связано с тем, что российские власти признали ФБК иноагентом и экстремистской организацией. Он считает, что действия Apple и Google являются нарушением базового права человека высказывать своё мнение.

Приложение «Навальный» предоставляет доступ к сайту оппозиционера, а также к проекту «Умное голосование», который даёт рекомендации по голосованию на выборах за оппонента «Единой России».