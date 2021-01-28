РКН потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России

https://static.news.ru/photo/08ac98b4-6218-11eb-b2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Роскомнадзор обратился к компании Google LLC с требованием отменить ограничения на воспроизведение гимна России на видеохостинге YouTube. Компания ввела ограничительные меры, мотивируя их нарушением авторских прав.

В сообщении пресс-службы РКН отмечается, что гимн, равно как и любые другие государственные символы, объектом авторских прав быть не может. Ведомство в очередной раз призвало российских граждан, размещающих контент на YouTube, задуматься о переходе на отечественные видеохостинги.

Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны, — заявили в Роскомнадзоре.

Российские блогеры ранее сообщили, что администрация YouTube блокирует их видео, в которых звучит гимн РФ. По мнению руководства платформы, авторские права на произведение принадлежат компании BMI — Broadcast Music.

Ранее в РКН сообщили, что общая сумма штрафов для СМИ, признанных российскими властями иностранными агентами, достигла 1,1 млн рублей, передавал NEWS.ru. Роскомнадзор посчитал, что у оштрафованных организаций не было надлежащей маркировки.