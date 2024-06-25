РКН потребовал от браузеров заблокировать плагин РКН потребовал от браузеров ограничить доступ к информации об обходе блокировок

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Роскомнадзор обратился к компаниям Opera и Google с требованием ограничить доступ к плагину, содержащему информацию о методах обхода блокировок, передает ТАСС. Расширение запрещено в России с начала марта 2024 года.

По словам представителей Роскомнадзора, было выявлено, что в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome имеется плагин с запрещенной информацией о способах обхода блокировок. Она добавлена в специальный реестр запрещенной информации. Роскомнадзор направил требование к компаниям Opera и Google, а также к разработчику расширения ограничить доступ к этим материалам.

Компании еще не выполнили требования ведомства. Роскомнадзор предупредил, что в случае их невыполнения рассмотрит вопрос об ответственности компаний в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор наделяется полномочиями по блокировке копий запрещенных сайтов. Ранее соответствующие обязанности были закреплены за Минцифры. Согласно нововведениям, Роскомнадзор сможет самостоятельно принимать решение о признании сайта «зеркалом». Указ направлен на сокращение времени, в течение которого доступ к запрещенному ресурсу будет ограничен.