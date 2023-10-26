РКН постановил «приземлить» владельца сервиса Aviasales: что это значит Роскомнадзор включил владельца Aviasales в перечень «приземления»

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Роскомнадзор включил компанию Go Travel Un Limited, которая владеет сервисом Aviasales, в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в Российской Федерации, сообщается на сайте ведомства. Что это значит?

«Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих „приземлению“, добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited. Ей принадлежит сервис для поиска авиабилетов Aviasales», — говорится в сообщении.

Почему РКН включил компанию — владельца Aviasales в перечень

Иностранная компания Go Travel Un Limited попала под действие закона о «приземлении», так как «распространяет информацию на русском языке», а ее суточная аудитория превышает 500 тысяч пользователей из России.

До этого Роскомнадзор включил в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению», еще 12 иностранных провайдеров хостинга. Так, в расширенный список для «приземления» были внесены Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

Таким образом, на компании были наложены обязательства по открытию на территории Российской Федерации филиала, представительства либо российского юридического лица.

За несоблюдение требований к иностранным компаниям Роскомнадзор может применить предусмотренные законодательством меры понуждения.

Почему РКН блокирует VPN-сервисы в России

Директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев в ходе форума «Спектр» в Сочи рассказал, что под блокировку в России попало 167 вредоносных VPN-сервисов с 2021 года. По его словам, на данный момент налажена плотная работа с регуляторами в области информационной безопасности по блокировке вредоносных сайтов.

«Это и фишинговые ресурсы, и ресурсы, которые участвуют в информационных войнах против РФ, и сервисы обхода блокировок. В настоящий момент мы покрываем практически 100% трафика операторов связи», — отметил Хуторцев.

Главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru IT-эксперт Артем Геллер заявил NEWS.ru, что заблокировать VPN-сервисы практически нереально, потому что их можно запустить, не скачивая определенное приложение.

«Технологию заблокировать невозможно, отдельные VPN-клиенты — да. Но лишь малую часть. Это борьба с ветряными мельницами. Эти приложения можно плодить по 10, по 100 штук в день», — пояснил он.

Специалист добавил, что пользователи всегда смогут найти замену VPN-сервису, который будет заблокирован.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заблокирует ли РКН мессенджер WhatsApp

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), может быть заблокирован, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией, заявили в Роскомнадзоре.

«WhatsApp могут заблокировать, если он будет распространять запрещенную информацию», — говорится в сообщении.

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