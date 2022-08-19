Поисковики будут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона РКН обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей закона

Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать социальные сети и интернет-платформы TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства, сообщается на сайте ведомства. Теперь пользователей будут информировать о нарушении ресурсами законов РФ перед тем, как перейти по их ссылкам.

Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства, — говорится в сообщении.

7 августа Роскомнадзор ограничил доступ к сервису поддержки интернет-творчества Patreon и сервису для редактирования текстов на английском языке Grammarly. Пользователи больше не могут посетить веб-страницы ресурсов.

Patreon и Grammarly были заблокированы 6 августа по решению Генпрокуратуры России. При этом в реестр запрещенных сайтов внесли только страницы ресурсов с дискредитирующими РФ заявлениями, однако пользователи не могут зайти и на главные страницы порталов.

Так, Patreon оказался недоступен из-за того, что Генпрокуратура РФ заблокировала доступ к антивоенному заявлению редакции СМИ DOXA от 25 февраля.