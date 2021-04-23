Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

https://static.news.ru/photo/9df735d6-a4db-11eb-93f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор (РКН) снова обвинил администрацию видеохостинга YouTube в регулярной цензуре в отношении размещаемого российскими СМИ контента. В этот раз в качестве предлога используется несоответствие возрастной категории, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе РКН.

Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям, — говорится в сообщении ведомства.

Такой контент доступен для просмотра только авторизированным пользователям, а также после дополнительного согласия на просмотр содержания для взрослых. В Роскомнадзоре считают, что YouTube цензурирует ролики, в которых доносится «отличающаяся от принятой на Западе позиция».

Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ, — отметили в РКН.

По данным ведомства, видеохостинг в прошлом году девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, а также три раза — к материалам. В 2021 году были заблокированы три аккаунта и пять материалов.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc требование снять все ограничения с трансляции эфира, посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина. В ведомстве также потребовали объяснить причину блокировки.