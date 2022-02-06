Ретейлеры снизят наценки на базовый набор продуктов в ряде регионов

Федеральная антимонопольная служба РФ поручила своим локальным управлениям провести совещания с местными ретейлерами, потребовав добровольно ограничить наценку на базовые продукты, заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС. К сокращению надбавки уже присоединились продавцы Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей и Республики Адыгея.

Отмечается, что в середине января X5 Group и «Магнит» заявили о добровольном ограничении наценок в 10% на часть социально значимых товаров. А в начале февраля компании согласились на снижение до 5% максимальной надбавки на часть молочной и хлебной продукции, а также на сахар и «борщовый набор». Такая договорённость сохранится до 1 июля.

Между тем в компании Metro отмечают, что в долгосрочной перспективе снижение наценки и регуляторные меры не должны быть основным способом оказания помощи малоимущим гражданам. В Минсельхозе заявили, что ведомство согласно проработать предложения по оказанию адресной продовольственной помощи. В X5 Group также считают эти механизмы эффективными, так как они позволяют в том числе контролировать расходы бюджета на поддержку социально незащищённых слоев населения и поддерживать отечественных и местных производителей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба займутся разработкой перечня продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться наценка до 5%. Так, её уже планируется зафиксировать на отдельные категории овощей «борщового набора», а также на хлеб и молочную продукцию. При этом наценку на «борщовый набор» предполагают вводить по определённым категориям, чтобы покупатель мог выбрать и более дорогую продукцию.