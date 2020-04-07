Ретейлеры договорились о работе небольших магазинов на время COVID-19

https://static.news.ru/photo/ad75c5b0-796f-11ea-b656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магазины малого формата разработали единые принципы работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Меморандум о мерах по профилактике подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Документ предписывает проводить дезинфекцию во время санитарных часов — обрабатывать контактные поверхности, в том числе мебель, оборудование, покупательские тележки, дверные ручки, поручни, кассовое оборудование.

Кроме этого, магазинам следует наносить в торговом зале на кассовом узле разметку для социальной дистанции покупателей на расстоянии от 1,5 до 2 метров. По возможности также необходимо использовать защитные экраны на кассовых узлах, а также щитки и очки для кассиров, передаёт «Интерфакс».

Сети также обязаны снабдить сотрудников магазинов средствами индивидуальной защиты и обеспечить регулярный эпидемиологический контроль персонала.

Помимо прочего, меморандум рекомендует выделить специальные часы для посещения торговых точек различными категориями граждан — например, пенсионерами или родителями с детьми, чтобы те могли получить возможность приоритетного обслуживания.

Ранее NEWS.ru писал, что сетевые ретейлеры объявили о собственных мерах поддержки ресторанного бизнеса во время запрета на деятельность в условиях пандемии. Магазины начнут продавать блюда из закрытых заведений.