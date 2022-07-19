Россиянам пообещали гарантию на ввезенную по параллельному импорту технику Ритейлеры дадут год гарантии на ввезенную по параллельному импорту технику

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа телефонов и смартфонов в торговом зале магазина бытовой техники и электроники «М.Видео»

Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), дадут покупателям гарантию сроком на один год на приобретенную технику, которая поступила на продажу в России по параллельному импорту. Речь идет о компьютерах, ноутбуках, смартфонах и бытовой технике, рассказал «Известиям» глава АКИТ Артем Соколов.

Он разъяснил, что при параллельном импорте товар уже не будет обслуживаться самим производителем. В связи с этим АКИТ самостоятельно решила предоставить гарантийный срок на такие товары, чтобы «сохранить сервис для людей».

Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя, — сказал глава ассоциации.

Издание отмечает, что торговые сети, дающие гарантию технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о приеме устройств на ремонт. Это значит, что они будут отвечать за допущенный производителем заводской брак, который может обнаружиться в товаре.

В Союзе потребителей указали, что годовая гарантия на товар — важный инструмент в конкурентной борьбе торговых компаний. Не исключено, что некоторые продавцы могут его увеличить. Однако покупатель должен понимать, что это отразится на цене товара.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенных по параллельному импорту гаджетах. В то же время с такими товарами могут возникнуть сложности. Например, клавиатура ноутбуков может быть рассчитана только на английский язык, смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими.