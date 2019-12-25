https://static.news.ru/photo/be171c24-270e-11ea-bba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты оценили возможность ухода американской корпорации Apple с российского рынка ввиду принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры.

Я думаю, что наш рынок достаточно ёмкий, бросаться таким рынком любому производителю невыгодно, если созданы условия, при которых его продукция пользуется спросом у потребителя, — прокомментировал «Москве 24» заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин

Эксперт также выразил надежду, что наше правительство будет действовать «осторожно, осмотрительно и мудро» в отношении перечня «технически сложных товаров», которых коснётся закон о запрете продажи электронной техники без предписанного правительством российского ПО.

Эксперт на рынке ретейла Андрей Карпов также сомневается, что какая-то продукция уйдёт с российского рынка из-за изменений в законодательстве.

Ранее председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что «яблоко» не уйдёт с российского рынка. Парламентарий подчеркнул, что есть примеры из международной практики, когда Apple учитывала нюансы регионального законодательства и вносила в свои сервисы изменения.

23 декабря Минкомсвязь проводила учения, в ходе которых проверялись целостность и безопасность функционирования Интернета в результате негативных внешних воздействий.

Как ранее писал NEWS.ru, «Лаборатория Касперского» прокомментировала свою вовлечённость в учения, предусмотренные законом об обеспечении автономной работы Рунета. В компании уточнили, что она не является непосредственным участником этих мероприятий.