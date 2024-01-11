«Нанесут ущерб кораблям»: военэксперт призвал Лондон не трогать хуситов Военэксперт Литовкин посоветовал Британии не ввязываться в борьбу с хуситами

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Великобритании не следует ввязываться в борьбу с хуситами, иначе ее флот может сократиться, считает военный эксперт Виктор Литовкин. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что Лондон бросает вызов противнику с хорошим вооружением и эффективной тактикой.

Хуситы действуют по принципу: налетели, ударили, разлетелись в стороны. Вот и лови их. Они могут нанести существенный ущерб судам, поскольку получают достаточно мощные ракеты из Ирана. Отследить запущенную из пустыни ракету невозможно. Одно дело, когда серьезные ВС, имеющие свои подразделения, структуру, штабы, тыловые части, а здесь формирования, которые сегодня рассыпалось, а завтра создастся новое, — пояснил эксперт.

Накануне стало известно, что йеменские хуситы нанесли удар по американскому военному кораблю в Красном море. Он стал ответом на атаку США на военно-морские силы хуситов в конце декабря. Удар был нанесен с применением беспилотников и ракет.

До этого сообщалось, что союзники США, которые были указаны в качестве участников операции «Страж процветания» в Красном море против атак хуситов на торговые суда, в действительности не хотят быть связаны с ней публично или вообще принимать участие. По данным СМИ, в операции «Страж процветания» должны были участвовать более 20 стран, но почти половина из них не подтверждает своих намерений, и этот факт озадачил Вашингтон.