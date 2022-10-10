Рискованно для здоровья: врач рассказал об имитации болезни для отсрочки Психиатр Шмилович назвал небезопасной имитацию заболевания ради отсрочки

Фото: Mikhail Dyagtyarev/Global Look Press

Завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович рассказал об опасности имитации душевного заболевания ради отсрочки от мобилизации. Распознать симуляцию для специалиста не составит большого труда, пишут «Известия».

Симулировать заболевание, зная только основные симптомы, крайне сложно. Недостаточно для этого просто посмотреть инструкцию в интернете и быть хорошим актером. Для получения диагноза от военкомата нужно пройти военно-психиатрическую экспертизу. Для этого пациента помещают в стационар и тщательно обследуют несколько дней. За его поведением смотрят врачи и медперсонал, чтобы в конечном итоге рассмотреть его на комиссии.

Но самое страшное заключается в другом, считает врач. В начале 80-х врачи решили посмотреть катамнез призывников, которые избегали службы в армии по психическому состоянию. Как оказалось, больше половины из них стали постоянными пациентами психиатров именно по тем заболеваниям, которые, как им казалось, они симулировали.

Не рекомендую я этим увлекаться — небезопасно, рискованно для здоровья, — посоветовал доктор.

Ранее представители бизнес-сообщества «Московское деловое собрание» (МДС) обратились к российским властям с просьбой об отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации для малого и среднего бизнеса в связи с риском остановки работы предприятий. Руководство организации попросило дополнить существующие критерии определения категории граждан, не подпадающих под призыв.