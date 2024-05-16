«Риска нет»: депутат опроверг рост цен на продуты после заморозков Депутат Арефьев: цены на продукты не пойдут вверх после заморозков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Большая часть культур в России не пострадала от майских заморозков, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его мнению, цены на продукты не пойдут вверх после природных катаклизмов.

Я думаю, что пока риска роста цен нет. Даже если где-то новый урожай и погиб, то старый еще сохранился, — уточнил парламентарий.

По словам депутата, морозы также не повлияли на яровые культуры, так как они еще не были засеяны в грунт. Аграрии также не успели высадить овощи в землю. Арефьев допустил, что из-за заморозков могла погибнуть какая-то часть культур, но ее объем не является значительным.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее обратился к жителям региона и попросил тех сообщать властям о необоснованном завышении цен на продукты. Обыватели могут позвонить на горячую линию республиканского Министерства промышленной политики, написать о нарушении через сайт ведомства или обратиться к Аксенову через соцсети. По его словам, компании, которые идут на такой шаг, преследуют меркантильные цели.