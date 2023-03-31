«Риск в сотни раз выше»: названа опасность перевозки Костомарова в Германию Невролог Комаров заявил, что процесс перевозки Костомарова в ФРГ может вызвать новые тромбы в сосудах

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров выступают на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период»

Здоровые люди, во время перелетов дольше четырех-пяти часов рискуют столкнуться с образованием тромбов в сосудах нижних конечностей, а у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова тромбофилия, что несет высокие риски тромбообразования и гипоксии периферии, заявил NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров. Он подчеркнул, что перелет опасен требованиями к постоянной компенсации по гипоксии. Необходимо вести с собой оборудование: кислородные концентраторы, дополнительный кислород. Также крайне обязательно врачебное сопровождение, указал врач.

Учитывая, что у Костомарова тромбофилия — это не наследственная болезнь, а сегодняшнее состояние, связанное с высокой свертываемостью крови — есть тенденция к тромбообразованию и гипоксии периферии, — пояснил он.

Комаров отметил, что на уровне стационара, где сейчас находится Костомаров, ситуация развивается непредсказуемо, потому что врачи не успевают выловить, что ведет к дальнейшей ампутации. Такая транспортировка, по словам собеседника, сопряжена с высокой степенью опасности. Он предположил, что олимпийца будут перевозить на самолете. Специалист не исключил, что тромбообразование может быть вплоть до тромбоэмболии.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что родственники Романа Костомарова ведут переговоры о переводе спортсмена в немецкую клинику для протезирования, при этом также рассматриваются и российские медицинские учреждения. В настоящий момент состояние Костомарова оценивается как стабильное. Однако о выписке из больницы речи не идет.