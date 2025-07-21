Рис с курицей и грибами — сливочный взрыв вкуса или просто обед?

Рис с курицей и грибами — сливочный взрыв вкуса или просто обед?

Это блюдо понравится тем, кто ценит насыщенный сливочный вкус и простоту в приготовлении. Рис с курицей и шампиньонами, приготовленный в сливках, получается особенно нежным и ароматным. Сытное и аппетитное блюдо, которое готовится на одной сковороде и не требует сложных ингредиентов.

Ингредиенты (на 4 порции)

Рис круглозёрный — 200 г

Куриные окорочка — 500 г (2 шт.)

Шампиньоны — 250 г

Лук репчатый — 60 г

Чеснок — 2 зубчика

Сливки 20% — 200 мл

Сыр твёрдый (например, пармезан) — 50 г

Оливковое масло — 40 мл (3 ст. л.)

Соль — 1 ч. л. (по вкусу)

Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.

Орегано сушёный — 0,5 ч. л.

Приготовление

Подготовьте ингредиенты. Лучше всего использовать рис для ризотто, но подойдет и обычный круглозёрный. Очистите лук и чеснок. Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте тонкими пластинами. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок натрите на мелкой терке. На разогретом оливковом масле обжарьте лук 4–5 минут до прозрачности. Добавьте грибы, обжаривайте около 8 минут, пока не испарится лишняя жидкость. С куриных окорочков снимите кожу, отделите филе и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте курицу к грибам, увеличьте огонь и обжаривайте 6–8 минут, помешивая. Тем временем вскипятите 250 мл воды. Добавьте к мясу чеснок, соль, перец и орегано, перемешайте. Всыпьте рис, хорошо перемешайте, чтобы он пропитался соками. Влейте сливки, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и готовьте, понемногу подливая горячую воду и помешивая, около 15 минут. Рис должен остаться немного упругим, не разваренным. Разложите рис с курицей и грибами по тарелкам и щедро посыпьте натёртым твёрдым сыром. Перемешайте. Подавайте блюдо сразу, чтобы сохранить кремовую текстуру сливочного соуса.

Этот рецепт сочетает в себе простоту и изысканность, делая обычный обед настоящим гастрономическим удовольствием.

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