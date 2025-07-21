Рис с курицей и грибами — сливочный взрыв вкуса или просто обед?

Это блюдо понравится тем, кто ценит насыщенный сливочный вкус и простоту в приготовлении. Рис с курицей и шампиньонами, приготовленный в сливках, получается особенно нежным и ароматным. Сытное и аппетитное блюдо, которое готовится на одной сковороде и не требует сложных ингредиентов.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Рис круглозёрный — 200 г
- Куриные окорочка — 500 г (2 шт.)
- Шампиньоны — 250 г
- Лук репчатый — 60 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливки 20% — 200 мл
- Сыр твёрдый (например, пармезан) — 50 г
- Оливковое масло — 40 мл (3 ст. л.)
- Соль — 1 ч. л. (по вкусу)
- Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.
- Орегано сушёный — 0,5 ч. л.
Приготовление
- Подготовьте ингредиенты. Лучше всего использовать рис для ризотто, но подойдет и обычный круглозёрный. Очистите лук и чеснок.
- Шампиньоны промойте, обсушите и нарежьте тонкими пластинами. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок натрите на мелкой терке.
- На разогретом оливковом масле обжарьте лук 4–5 минут до прозрачности.
- Добавьте грибы, обжаривайте около 8 минут, пока не испарится лишняя жидкость.
- С куриных окорочков снимите кожу, отделите филе и нарежьте небольшими кусочками.
- Добавьте курицу к грибам, увеличьте огонь и обжаривайте 6–8 минут, помешивая. Тем временем вскипятите 250 мл воды.
- Добавьте к мясу чеснок, соль, перец и орегано, перемешайте.
- Всыпьте рис, хорошо перемешайте, чтобы он пропитался соками.
- Влейте сливки, доведите до кипения.
- Уменьшите огонь до среднего и готовьте, понемногу подливая горячую воду и помешивая, около 15 минут. Рис должен остаться немного упругим, не разваренным.
- Разложите рис с курицей и грибами по тарелкам и щедро посыпьте натёртым твёрдым сыром. Перемешайте.
- Подавайте блюдо сразу, чтобы сохранить кремовую текстуру сливочного соуса.
Этот рецепт сочетает в себе простоту и изысканность, делая обычный обед настоящим гастрономическим удовольствием.
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