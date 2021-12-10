Риелторы предсказали снижение цен на квартиры в 2022 году

В скором времени вырастет ипотечная ставка, а значит, цена на квадратный метр в 2022 году может снизиться на 5–7% или не измениться вообще, заявил риелтор Олег Бендриков. Он уточнил, что сейчас из-за низких ипотечных ставок стоимость квартир находится на пике. Его слова приводит телеканал «360».

В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5–7% либо останется такой же, какая она есть, — пояснил Бендриков.

По его словам, уже сейчас россияне активно торгуются за цены на квартиры, в связи с этим снижается стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости. Бендриков рассказал, что для того чтобы «удержать цену» новых квартир на высоком уровне, застройщики продают жилплощадь сразу с мебелью. Его коллега Наталья Перескокова предсказала стагнацию цен на квартиры в новостройках и снижение стоимости вторичного жилья в 2022 году.

Но потом, если экономическая ситуация будет такая же, инфляция будет расти, то и цены на недвижимость увеличатся. Надо понимать, что если валюта растёт, то, соответственно, дорожают стройматериалы, услуги, электричество и растёт цена за квадратный метр, — резюмировала она.

Ранее риелторы предупредили о повышении ипотечной ставки. По их словам, к концу года она может достигнуть 10% и даже превысить этот показатель.