Риелторы оценили спрос на жилье с бомбоубежищами в России Риелтор Апрелев: объявления о продаже домов с бомбоубежищами в России не носят массового характера

Фото: shutterstock.com

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявил, что пока рано говорить о росте спроса на квартиры и дома с бомбоубежищами. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что объявления о продаже жилья с имеющимися укрытиями не носят массового характера. При этом Апрелев все же предположил, что наличие бомбоубежища может повысить ликвидность квартир на рынке.

Я не могу сказать, что это носит какой-то массовый характер. Сейчас непростой рынок недвижимости, люди ищут любые возможности, которые позволили бы обратить внимание на их объекты на рынке. Вполне возможно, что кто-то считает, что наличие бомбоубежища может увеличить ликвидность помещения на рынке, — отметил Апрелев.

При этом специалист подчеркнул, что если покупатель все же решил всерьез задуматься о покупке дома с бомбоубежищем, то информацию о наличии укрытия необходимо проверять более тщательно.

Потому что бомбоубежище бомбоубежищу рознь. Это может быть просто подвал или это, может, бомбоубежище, которое полностью соответствует определенному уровню, — заявил Апрелев.

По словам санкт-петербургского риелтора Алексея Силантьева, информация о наличии бомбоубежища в доме не привлечет покупателей. Специалист отмечает, что с профессиональной точки зрения такие сведения не представляют собой ничего важного.

С точки зрения профессиональной деятельности это ерунда полная. Сегодня описание квартиры не ограничено ничем, предела в количестве символов нет. И люди позволяют себе про квартиру писать абсолютно все, — отметил Силантьев.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в объявлениях о продаже московских квартир появился пункт о наличии бомбоубежищ в доме. Одно из таких объявлений разместил владелец трехкомнатной квартиры на «Фрунзенской».