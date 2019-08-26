https://static.news.ru/photo/8a6d8e02-c7f1-11e9-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Машков/ТАСС

Самым дорогим лотом на рынке арендного жилья в столице в августе стала квартира за 750 тысяч рублей в месяц.

По данным риелторов, за эти деньги желающие могут снять трёхкомнатный пентхаус в 38-этажном элитном жилом комплексе «Воробьёвы горы», который находится на Мосфильмовской улице.

Общая площадь квартиры — 290 кв. м, куда входит открытая терраса в 100 «квадратов», — уточняется в сообщении «Инком-Недвижимости».

В компании отметили, что в перечень самого дорогостоящего арендного жилья в августе также были включены две немеблированные квартиры: двухкомнатная студия на 64-м этаже башни «ОКО» в «Москва-Сити» и жилплощадь с пятью спальнями.

Второе место по дороговизне заняла четырёхкомнатная квартира, за которую придётся заплатить 500 тысяч рублей, а третье — двухкомнатная студия с отдельной спальней за 450 тысяч рублей в месяц.

Как писал News.ru, стоимость квадратного метра в новых многоэтажных домах по всей России выросла в среднем на 11% и составила почти 70 тысяч рублей. Это связано с переходом на проектное финансирование долевого строительства. Самое дешёвое жильё в стране можно приобрести в Ингушетии и Кабардино-Балкарии, где стоимость квадратного метра около 30 тысяч рублей. Самые дорогие новостройки по-прежнему остаются в Москве и Московской области, Крыму и Сочи.