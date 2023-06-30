Риелтор высказался об идее ограничить продажу жилья пенсионерам Риелтор Лякин назвал ограничение продажи жилья пенсионерам позитивной попыткой борьбы с мошенниками

Фото: shutterstock.com

Предложение риэлтерских компаний кабмину и Центробанку России ограничить продажу жилья сиротам и пенсионерам является позитивной попыткой борьбы с мошенниками, заявил руководитель агентства недвижимости Алексей Лякин. Он рассказал СМИ, что инициатива направлена на недопущение реализации схем с жильем, которые часто используют злоумышленники.

Попытка начать решать проблемы на рынке недвижимости, например, недопущение реализации мошеннических схем, направленных на обман пенсионеров и детей-сирот, сама по себе позитивна, — пояснил риелтор.

Авторы инициативы предлагают запретить наличные расчеты для пожилых и сирот при осуществлении сделок с недвижимостью. Так, чтобы сделки проводились через банки, рекомендуется повысить кешбэк. Представители компаний также посоветовали властям одновременно с этим усилить разъяснительные работы о действиях мошенников с уязвимыми группами населения.

По словам Лякина, такой подход на первый взгляд выглядит дискриминацией, но при этом может оказаться действенным. Он напомнил, что любая сделка требует сбора документов и уже сейчас часто пожилые должны предоставлять справку из психоневрологического диспансера, чтобы совершить продажу недвижимости.

В Иркутске ранее 71-летняя пенсионерка осталась без единственного жилья и с миллионными долгами после разговора с мошенниками по телефону. Аферисты представились сотрудниками полиции и убедили женщину продать квартиру.