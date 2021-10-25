Риелтор рассказал о выгодах покупки жилья в новостройке

Несмотря на то что бывшее в употреблении жильё стоит на 20–30% дешевле нового, выгоднее для россиян будет купить квартиру в новостройке в ипотеку. Об этом рассказал руководитель агентства недвижимости Андрей Мозоль в беседе с изданием «Слово и Дело».

Вряд ли стоит ждать понижения цен. Возможно, мы увидим более широкий спектр предложений о субсидировании ипотечных ставок в рамках сотрудничества банков и застройщиков. Нельзя сбрасывать со счетов и семейную ипотеку. И хоть вторичка стоит дешевле новостройки на 20–30%, всё же взять в ипотеку выгоднее квартиру в строящемся доме, — пояснил Мозоль.

Он обратил внимание на то, что льготные ставки в 1–2% от некоторых застройщиков могут помочь россиянам сэкономить десятки тысяч рублей в месяц и миллионы за весь период выплаты ипотеки. Он также спрогнозировал рост инфляции до мая 2022-го, а также традиционную стагнацию на рынке недвижимости в период с мая по конец августа.

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