Риелтор рассказал о возможном продлении программы льготной ипотеки Риелтор Барсуков: программу льготной ипотеки могут продлить, если понизят ключевую ставку

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

С вероятным понижением ключевой ставки Центробанка до 7% можно ожидать изменения ипотечных программ, в том числе и льготных, считает риелтор и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. По его словам, в связи с этим станет возможным продление программы льготных ипотек, а также изменение их условий на более выгодные, но для этого льготная ипотечная ставка также должна снизиться до 7% и ниже, пишет «Слово и Дело»

Есть большая вероятность, что 16 сентября ключевую ставку понизят, поэтому за этим последует возможное снижение ставок по ипотеке. <...> Может быть, застройщики будут предлагать более интересные программы в связи с изменением ключевой ставки, но для этого нужно, чтобы и по льготной ипотеке ставку опустили до 7% и ниже. Большой вопрос, будут это делать, или нет, — отмечает эксперт.

По словам риелтора, многое зависит от того, насколько ЦБ снизит ключевую ставку. Если до конца года она останется на уровне 7-8%, то программа льготной ипотеки может быть продлена, считает эксперт. Изменения в них коснутся только цен на вторичное жилье, считает Барсуков. На новостройки, по его словам, действуют льготные ставки субсидирования, из-за чего там никаких изменений не ожидается.

Глава правительства Михаил Мишустин ранее подписал постановление, благодаря которому предприниматели смогут оформить ипотеку до 500 млн рублей на покупку недвижимости для промышленного производства. Согласно документу, займы будут выдаваться на льготных условиях. Предполагается, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже — 3% годовых.