Риелтор раскрыл, от покупки каких квартир лучше отказаться Риелтор Апрелев посоветовал отказаться от покупки квартиры по заниженной цене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При покупке квартиры лучше отказаться от вариантов, которые продаются по заниженной цене, посоветовал президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что также насторожить должна ситуация, когда за последние два-три года жилье несколько раз меняло владельца.

Если квартира, которую вы смотрите, последние год-два или три несколько раз переходила из рук в руки, нужно задуматься, почему это могло произойти. Также должно насторожить, если жилье продается по заниженным ценам и хозяева не хотят выходить на сделку по реальной рыночной стоимости, — пояснил риелтор.

Опасно приобретать квартиру, если сделка осуществляется по доверенности, а встретиться с собственником покупателю не дают. Апрелев уточнил, что во всех этих ситуациях можно столкнуться с дефектами в самом жилье или же с мошенничеством. Покупатель рискует потерять деньги и саму недвижимость. При общении с собственником такого жилья риелтор посоветовал задать ряд наводящих вопросов. Например, стоит подробнее узнать о районе, где расположена квартира.

Эксперт по недвижимости Анатолий Пысин ранее рассказал, что на российском рынке жилья набирает популярность покупка квартиры на вторичном рынке с целью заработка на перепродаже после ремонта. По его словам, в этом случае вид из окна является одним из ключевых факторов для повышения цены.