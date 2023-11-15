Риелтор перечислила моменты, которые нужно учесть при выборе новостройки Риелтор Никитина: при выборе новостройки нужно проверить локацию и застройщика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выбирая квартиру в доме, который еще находится на стадии строительства, необходимо изучить локацию ЖК на предмет объектов, которые его окружают, рассказала в беседе с РИАМО руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина. Также, по ее словам, важно проверить реноме самого застройщика.

Первое, на что необходимо обращать внимание, — это локация, то есть расположение объекта. Очень часто, рисуя рендеры своих будущих ЖК, застройщики <...> не указывают линию электропередачи либо высотную застройку, мешающую обзору, не показывают, что вид из окна может быть на кладбище, мусорку, крышу торгового центра и так далее, — перечислила эксперт.

Она порекомендовала покупателям лично приехать на место строительства и понять, куда будут выходить окна будущей квартиры. Кроме того, можно воспользоваться 3D-моделью комплекса. Эта услуга, которую предлагают многие застройщики, позволит прямо с высоты этажа увидеть, как все будет выглядеть.

Необходимо также проверить самого застройщика, найти в интернете его предыдущие проекты и отзывы живущих там людей, продолжила специалист. Инфраструктура будущего ЖК должна отвечать интересам всех членов семьи.

Если один ребенок ходит в детский сад, другой — в школу, а еще в семье есть спортсмен, то рядом должны быть все учреждения для них. То есть необходимо прямо сесть всей семьей и выписать, что важно каждому для комфортного проживания, — объяснила эксперт.

При выборе квартиры в новостройке важно обратить внимание и на наличие отделки. Это сэкономит деньги, а также снизит количество соседей, которые годами штробят и сверлят стены, подчеркнула риелтор.

Также Никитина порекомендовала прибавить несколько месяцев к заявленному сроку готовности дома, так как сегодня практически в каждом жилом проекте возникают задержки по срокам ввода.

Ранее эксперт по недвижимости Ольга Клапанюк назвала в текущих условиях более выгодной покупку в ипотеку квартиры в новостройке, а не вторичного жилья. По словам специалиста, ставка кредитов на вторичку сегодня достигает 15–17% годовых, в то время как на квартиры в новых домах действуют различные программы с господдержкой.