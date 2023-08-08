Риелтор оценил возможные субсидии для семей за аренду жилья Риелтор Борисов назвал удачной инициативу о введении субсидий для семей за аренду жилья

Фото: shutterstock.com

Инициатива о введении субсидий за аренду жилья для семей, состоящих в браке более трех лет, является удачной, считает риелтор Герман Борисов. В разговоре с «360» он уточнил, что это позволит защитить арендаторов и собственников, а также выведет рынок аренды недвижимости в белую зону.

В белой зоне легче решаются вопросы, и собственник будет воспринимать все более адекватно. Когда все более стабильно, прозрачно и понятно, это стимулирует. Будет использоваться госреестр всех объектов аренды. Инициатива выгонит «случайные» компании с рынка, — пояснил эксперт.

По словам риелтора, стоимость аренды при этом может вырасти, но сделки все равно будут выгоднее для квартиросъемщиков. Борисов подчеркнул, что инициатива станет хорошим стимулом для арендодателей, которые хотели стать самозанятыми и декларировать доход. Он уточнил, что для получения субсидий нужно будет составить грамотный договор при помощи юриста, чтобы избежать ситуаций с внезапным выселением.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук также поддержал предложение. Он уточнил, что «с позиции жизненной ситуации эти средства важны».

Крупные риелторские компании ранее направили правительству инициативу о введение компенсации 30% за аренду жилья семейным парам. Предполагается, что компенсировать траты можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога либо изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды.