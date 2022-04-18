Риелтор оценил вероятность снижения цен на жильё в России

С 70-процентной вероятностью цены на вторичное жильё в России упадут после мартовского ажиотажного спроса на квартиры, заявил риелтор Николай Барсуков. Вместе с этим он оценил шансы на снижение стоимости новостроек всего в 35%, пишет АБН.

В текущей ситуации можно говорить, что с вероятностью в 70% стоимость вторичного жилья снизится, 25% — за остановку цен на нынешнем уровне, ещё 5% — за рост цен. Что касается новостроек, 60% — у варианта с остановкой цен на текущих значениях, ещё с вероятностью 35% — цены упадут, только 5% за рост цен, — оценил Барсуков.

Он отметил, что на рынке недвижимости многое будет зависеть от решения, принятого на заседании Центробанка, которое состоится 29 апреля. Барсуков считает, что если ЦБ начнёт резко снижать ключевую ставку, то от прогноза по снижению цен рынок перейдёт к возможному удержанию цен на текущем уровне.

Ранее сообщалось, что предложение квартир в аренду в крупных российских городах выросло на 50% за последние два месяца. Предложение растёт в связи с оттоком мигрантов, а также с возвращением в родные города потерявших работу россиян. По данным сервиса «Домклик», число объявлений о сдаче внаём однокомнатных квартир увеличилось на 47–50%, двухкомнатных — на 39%, трёхкомнатных — на 32%.