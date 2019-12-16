https://static.news.ru/photo/8e942ee2-1ff2-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков прокомментировал идею расселять аварийные дома за счёт ипотеки. По его словам, это предложение вряд ли можно назвать выгодным, ведь большая часть проживающих в таких домах просто не имеет лишних средств.

Главный вопрос в том, есть ли у людей деньги на оплату этой ипотеки даже по льготным ставкам. У них в собственности уже есть жильё, поэтому им должны компенсировать не только первый взнос, а большую сумму, — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, ипотека подразумевает, что у граждан должен быть какой-то доход, однако нужно учитывать, что в аварийных домах чаще всего живут незащищённые слои населения. Поэтому, на его взгляд, данную инициативу стоит воспринимать лишь в качестве одного из возможных вариантов. Кроме того, правительству нужно проработать ипотечную поддержку вторичного жилья.

Как ранее писал NEWS.ru, инициатива с ипотекой принадлежит члену комитета Госдумы по бюджету Дмитрию Юркову. Он считает, что кредиты жильцам аварийных домов следует предоставлять по ставке не выше 3%. При этом первый взнос и часть ежемесячных выплат должен будет взять на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ.