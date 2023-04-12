«Политическая игра»: риелтор о просьбе Минстроя к девелоперам снизить цены В Российской гильдии риелторов заявили, что девелоперы вряд ли снизят цены по просьбе главы Минстроя

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Девелоперы вряд ли снизят цены по просьбе главы Минстроя Ирека Файзуллина, рассказал NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Эксперт добавил, что недавнее аналогичное обращение президента РФ Владимира Путина к бизнесу — обеспечить спрос в отрасли — и выступление Файзуллина похожи на «политическую игру».

Достаточно странно все это выглядит. Путин говорит, что нужно поддерживать спрос на рынке недвижимости, глава Минстроя вдруг говорит, что нужно цены снижать. Похоже, что идет некое давление. Застройщики хотят что-то получить, а им дают некие сигналы для того, как они могут это получить. Политическая идет игра, мое мнение. А физически... я сильно сомневаюсь, что застройщики это услышат, — объяснил Барсуков.

Он добавил, что строительные компании, «если им в приказном порядке скажут, нарисуют снижение, а физически — вряд ли». Эксперт подчеркнул, что компании также не могут возводить жилые дома за меньшие средства в ущерб качеству зданий.

Цена и качество — разные вещи. Есть нормативы, которые обязательно должны соблюдаться застройщиками. Либо они могут строить так, либо не могут. А удешевлять строительство за счет качества они не имеют права, на мой взгляд, — подытожил Барсуков.

Ранее Файзуллин заявил, что практически 80% квартир в новостройках покупают с помощью ипотечного кредитования. Глава Минстроя добавил, что «некоторым застройщикам хочется задать вопрос, а не хотите ли снизить цену немножко, чтобы продалось, потому что возможности такие есть на разных территориях, этот анализ тоже у нас есть», передает ТАСС.