Аналитик: Европа будет вынуждена покупать газ за рубли
Аналитик Подлевских счёл невозможным отказ Европы от покупки российского газа за рубли
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
13:13, 24 марта 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Страны Евросоюза сейчас не смогут отказаться от российского газа. Им в любом случае придется найти возможность пойти на условия РФ и закупать его за рубли. Об этом «Ленте.ру» заявил финансовый аналитик Николай Подлевских. Он добавил, что после перехода на расчеты в рублях, объём закупок может сократиться, но не значительно.
Конечно, может возникнуть вопрос изменения цены. Наверняка будут какие-то обращения в суды. Но как бы ЕС ни толковал новые порядки, острая потребность в российском газе диктует необходимость идти на какие-то компромиссы, - сказал Подлевских.
Эксперт напомнил, что тренд на сокращение объёмов потребления газа и угля наблюдается уже десяток лет и с переходом на рублёвые расчеты он может ускориться. При этом, на сегодняшний день ЕС не могут отказаться от поставок газа из России, даже с учётом планов США по поставкам СПГ.
23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам главы государства, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.