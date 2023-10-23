Риелтор дала советы, как понравиться арендодателю при найме квартиры Риелтор Никитина: при общении с арендодателем надо вести себя честно и открыто

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Открытое и прозрачное поведение при найме квартиры является лучшим способом понравиться потенциальному арендодателю, рассказала в беседе с РИАМО вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина. Кроме того, по ее словам, ни в коем случае нельзя юлить и обманывать, а в случае возникновения спорных вопросов необходимо стараться идти навстречу и искать компромиссные решения.

Чем лучше потенциальный арендатор подготовится ко встрече с собственником и чем больше он будет открыт в общении, тем выше его шансы получить желаемую квартиру. Самое главное в коммуникации с будущим арендодателем — это открытость и прозрачность, — рассказала риелтор.

Она подчеркнула, что случаи обмана, например, когда на просмотр приезжает один человек, а жить планирует другой, только усиливают недоверие со стороны собственника, приводя в последний момент к отказам в найме жилья. Поэтому лучше честно рассказать о том, кто планирует пользоваться жильем. Также необходимо с пониманием отнестись к просьбе владельца квартиры показать какие-то документы или рассказать о профессии и месте работы. Арендодатель делает это с целью выяснить платежеспособности арендатора.

Никитина также напомнила, что долгосрочная аренда предполагает длительную коммуникацию с хозяином жилья, поэтому лучше, если общение будет приятным для обеих сторон. Кроме того, тактичность и вежливость нужно проявить и в виде пунктуальности.

На показ квартиры необходимо приезжать вовремя, не опаздывая более чем на 5-10 минут, а если по каким-то объективным причинам опаздываете, то лучше заранее позвонить и предупредить об этом. Приехать желательно в полном составе всем, кто планирует проживать в квартире, чтобы познакомиться и обсудить условия аренды, — пояснила эксперт.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Ручканова посоветовала снимать квартиру в Москве, руководствуясь перечнем округов, так как цены в разных районах разнятся. По ее словам, важную роль также играет расположение метро, поскольку чем оно ближе к дому, тем дороже будет аренда квартиры.