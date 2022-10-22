РИА Новости: в России разрабатывается РСЗО для применения в Арктике

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Реактивная система залпового огня «Град»

Российские специалисты разрабатывают новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) с возможностью ее применения в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что установка будет похожа на «Град» и «Торнадо», при этом она будет адаптирована под северные погодные условия.

Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет «Град» или «Торнадо-Г» на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера, — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что оружие будет применимо для различных наземных целей. Кроме этого, при помощи РСЗО можно будет атаковать морской десант в момент его высадки. Система позволяет вести плотный огонь на большой площади.

Ранее китайский аналитик Цуй Хунцзянь заявил, что в будущем Арктика может стать особенно важным регионом для конкуренции в мире, поэтому США пытаются создать угрозу из присутствия на этой территории России и Китая, чтобы взять ее под собственный контроль. Он также отметил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии ограничит действия России в Балтийском море, а морские пути в районе Крайнего Севера станут стратегически важными.

Американский сенатор Ангус Кинг также предположил, что Арктический регион может превратиться в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, так как глобальное потепление привело к ажиотажу, который вызван интересом мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, морским транспортным путям. Он подчеркнул, что для США регион имеет критическую важность в сфере внешней политики и национальной безопасности.