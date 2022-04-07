РИА Новости: сотрудники СБУ курировали нарколаборатории в России

Служба безопасности Украины курировала нарколаборатории, ликвидированные в середине марта в Подмосковье, причём на работу в них вербовали после тщательной проверки на полиграфе. Как рассказали корреспонденту РИА Новости задержанные сотрудники одной из таких лабораторий, деньги от продажи наркотиков могли идти на военные нужды Украины.

Один из задержанных признался , что заняться производством наркотиков ему предложил сотрудник СБУ: после проверки на полиграфе в Киеве мужчине выдали специальный телефон для связи с кураторами и отправили в Москву, где он вышел на контакт с еще несколькими уроженцами Украины. Кураторы потребовали снять дом в Подмосковье, а также купить автомобиль и химическое оборудование для производства синтетических наркотиков. Деньги на это они получали на банковские карты, оформленные на подставных людей. По оценке мужчины, в день они производили пять килограммов наркотиков, и их ежедневный доход мог составлять около 10 миллионов рублей.

В задачу нашей группы входило только производство наркотиков, а дальнейшим их распространением занимались уже наши кураторы из Украины. Да и у всех, кто сейчас сидит в Москве за производство наркотиков, кураторы тоже в основном были украинскими, — рассказал задержанный.

При этом желающим прекратить работу активно угрожали и регулярно присылали видео с расправами над неугодными или провинившимися и раскрывшими местонахождение лабораторий. На вопрос о том, зачем сотрудникам спецслужб устраивать нарколаборатории в России, задержанный предположил, что деньги от продажи наркотиков могли идти в том числе на оплату услуг наёмников.

О ликвидации подпольных нарколабораторий в Подмосковье МВД сообщило в середине марта. Одна из лабораторий находилась в Солнечногорске, где изъяли крупную партию наркотиков и задержали трех украинцев и одного гражданина России. Другую обнаружили в Красногорске, где при этом задержали двух украинцев.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего жителя подмосковных Мытищ по подозрению в культивации галлюциногенных грибов. У него дома обнаружили соответствующее оборудование, электронные весы, фасовочный материал и 213 грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцибин. По решению суда обвиняемого заключили под стражу.