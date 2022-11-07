РИА Новости: Собчак вернулась в Россию

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ксения Собчак

6 ноября Ксения Собчак вернулась в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой очевидцев, увидевших, как она переходила через КПП в Псковской области на границе с Латвией. Журналистка пересекла границу пешком в сопровождении супруга Константина Богомолова.

Она пересекла границу через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией, — сказал собеседник агентства.

В разговоре с NEWS.ru мать журналистки сенатор Людмила Нарусова отказалась комментировать эту информацию.

Не комментирую, я не комментирую, — сказала она.

Помощница Собчак Елена Лось также не предоставила NEWS.ru какую-либо информацию.

У меня нет такой информации, я не ее пресс-секретарь, не могу комментировать, — заявила она.

По данным ТАСС, Собчак вернулась из-за границы в Россию на прошлой неделе. Об этом сообщили источники, близкие к семье Собчак.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что Собчак вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу о вымогательстве у главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова.

Ранее Нарусова рассказала о желании дочери как можно скорее вернуться в Россию. Это, по ее словам, должно случиться скоро.

26 октября Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. В литовском Департаменте госбезопасности заявили, что журналистка беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Телеведущая Тина Канделаки впоследствии опубликовала фото израильского паспорта Собчак.

По сообщению СМИ, отъезд Собчак из РФ мог быть связан с арестом коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство имущества в особо крупном размере». По версии следствия, фигуранты вымогали 11 млн рублей у Чемезова.