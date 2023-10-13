В России создадут новый самолет для замены Ан-26 и Ан-72 РИА Новости: самолеты Ил-212 заменят Ан-26 и Ан-72 в ВС РФ

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Ан-72

Российские разработчики намерены создать военно-транспортный самолет Ил-212 для замены Ан-26 и Ан-72 в вооруженных силах страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его словам, воздушное судно планируется оснастить турбореактивными двигателями.

Источник агентства пояснил, что речь идет о модификации проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. По его словам, обновленное воздушное судно, которое получит маркировку Ил-212, сохранит бортовое оборудование, авионику и фюзеляж. При этом его будет ждать ряд изменений.

В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема, — рассказал собеседник агентства.

При этом показатели дальности, грузоподъемности и габаритов грузовой кабины все еще остаются в разработке, но уже ясно, что обновленные самолеты будут иметь большую грузоподъемность за счет более мощных двигателей. По оценкам РИА Новости, российские воздушно-космические силы (ВКС) могут нуждаться в порядка 150–200 единицах машины.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с агентством предположил, что новые самолеты Ил-212 с турбореактивными двигателями ПД-8 появятся в России через 3–5 лет. По его словам, у России есть необходимые ресурсы для его разработки, но некоторые машины придется для этого разобрать и воспользоваться поддержкой Белоруссии. При этом эксперт добавил, что проект Ил-112В нуждается в доработке с учетом недочетов.

Тогда будет пара самолетов — турбовинтовой Ил-112В и реактивный Ил-212, которые будут способны более гибко заменить пару — турбовинтовой Ан-26 и реактивный Ан-72, так как у этих типов самолетов все же есть нюансы в условиях эксплуатации и круге выполняемых задач, — заявил он.

В августе 2021 года первый опытный образец Ил-112В потерпел крушение на подмосковном аэродроме Кубинка, весь экипаж судна погиб. Причиной катастрофы эксперты называли возгорание двигателя, а производство новых моделей после этого поставили на паузу.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на заводе «Авиастар» в Ульяновске и обсудил с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) наращивание возможностей военно-транспортной авиации (ВТА). В частности, он поставил задачу удвоить количество транспортных самолетов Ан-124 к 2025 году.