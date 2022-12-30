РИА Новости: Парфенова проверяют из-за неуведомления о гражданстве Израиля

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Леонид Парфенов

Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова из-за неуведомления о наличии у него гражданства Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, он получил израильский паспорт в 2017 году.

Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля, — приводит агентство слова собеседника.

На данный момент журналист находится в Грузии, отметил источник.

15 июля политик Леонид Гозман (внесен Минюстом в список иноагентов) был допрошен в управлении Следственного комитета по Москве в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства. Гозман, получив в 2018 году израильский паспорт, сообщил об этом в миграционную службу только в 2019-м.

Журналистку Ксению Собчак могут лишить израильского гражданства, сообщил ранее бывший глава консульского отдела «Натива» Ханан Ахитов. Он подчеркнул, что телеведущая нарушила целый ряд израильских правил. В частности, она получила паспорт на пять лет, а потом отправилась обратно в Россию, что запрещено в соответствии с нормами местного МВД.