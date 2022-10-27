РИА Новости: не исключена проверка Собчак из-за израильского паспорта

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Ксения Собчак

Сотрудники правоохранительных органов в России могут начать доследственную проверку в отношение журналистки Ксении Собчак, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По информации агентства, это может произойти в том случае, если станет известно, что Собак не уведомила миграционную службу о наличии гражданства Израиля.

Да, в отношении Собчак может быть начата доследственная проверка, а если будет установлен факт преступления, то ее может ждать уголовная ответственность, — отметил собеседник агентства.

По его словам, если следствие выяснит, что Собчак скрывала второе гражданство, против нее могут завести уголовное дело по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства). Максимальное наказание по статье — до 400 часов обязательных работ.

В сентябре 2022 года стало известно, что Собчак приезжала в посольство Израиля 20 сентября вместе с бывшем мужем Максимом Виторганом и сыном. Одновременно с этим диппредставительство посетили текущий супруг Собчак режиссер Константин Богомолов и его бывшая жена актриса Дарья Мороз. Отмечается, что журналистка отрицает информацию о переезде в Израиль.