РИА Новости: коммерческий директор Собчак проходит по делу о вымогательстве

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Коммерческий директор медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов, задержанный в ночь на 25 октября в одном из столичных ресторанов, является фигурантом дела о вымогательстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, мужчина требовал деньги у чиновников и предпринимателей, используя Telegram-каналы.

Это продолжение той большой истории, — заявил источник.

В начале октября МВД России сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейковые новости о бизнесменах и «высокопоставленных лицах», после чего требовали деньги за их удаление.

При этом сотрудники министерства не стали называть имена фигурантов дела, а также названия Telegram-каналов. В ведомстве отметили, что в уголовное дело попали «владельцы и администраторы» информационных ресурсов. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.

РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, сообщает, что речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief».

Среди заявителей по делу и один из топ-менеджеров Ростеха, — добавил собеседник агентства.

В компании «Ростех» на запрос РИА Новости воздержались от комментариев по данному вопросу.

Ранее Собчак подтвердила задержание Суханова. По словам Собчак, Суханов был задержан «за вымогательство». Телеведущая заявила, что таким образом производится «очередное давление на журналистику в стране».