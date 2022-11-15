Экс-советница Володина получила высокий пост в аппарате ЛДПР РИА Новости: экс-советница Володина Кашеварова стала заместителем главы центрального аппарата ЛДПР

Фото: Социальные сети

Анастасия Кашеварова

Бывшая советница спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова назначена заместителем главы центрального аппарата ЛДПР, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в партии. Собеседник агентства уточнил, что она будет находиться в подчинении лидера фракции Леонида Слуцкого вместе с другими функционерами, такими как Алексей Диденко, который ранее был назначен на такую же должность.

Кашеварова назначена новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР, — говорится в сообщении.

Кашеварова объявляла об уходе с поста советницы Володина в конце сентября. Она пояснила, что хочет вернуться в журналистику и уделять больше времени семье, подчеркнув при этом, что Володин останется для нее «ориентиром на всю жизнь».

Ранее Кашеварова заявляла, что Володин пожертвовал десятки миллионов рублей личных доходов на благотворительность. Общий объем финансовой помощи в 2018 году составил почти 40 млн рублей, из них 22 млн парламентарий передал на строительство школы «Феникс» для детей из неполных и малоимущих семей и сирот. Учебное заведение возводится в деревне Мольгино Смоленской области. Часть суммы пошла на покупку школьной формы, учебных пособий и спортивной экипировки. Ещё пять миллионов Володин направил на завершение строительства жилого здания в посёлке Елшанка в Саратове. Дом предназначен для расселения 23 бараков середины прошлого столетия. Ключи от квартир в сентябре 2019 года получат 256 семей.