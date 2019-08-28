https://static.news.ru/photo/324b06c8-c963-11e9-be3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская государственная библиотека (РГБ) открыла бесплатный онлайн-доступ к более чем 1,5 тысячи современных книг. Об этом рассказал её гендиректор Вадим Дуда.

Доступ к книгам предоставлен в рамках пилотного проекта «Читай там, где удобно». Читатели могут воспользоваться им, зарегистрировавшись на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в начале 2020 года в Центральной библиотеке № 197 имени Ахматовой в Москве появится умная книжная полка. На ней разместятся несколько сотен книг, которые можно будет брать и возвращать без читательского билета.