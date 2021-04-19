РФПИ: вакцинация показала эффективность «Спутника V» 97,6%

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По результатам анализа данных 3,8 млн привитых от коронавируса россиян эффективность вакцины «Спутник V» составила 97,6%. Об этом сообщили Российский фонд прямых инвестиий (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины «Спутник V» на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата, — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти данные выше, чем опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). По данным релиза, среди привитых в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период составила 1,1%.

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавируса среди всех мировых вакцин.

Официально опубликовать данные исследования об эффективности вакцины разработчики планируют в мае.

Ранее замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что уже почти четыре млн человек сделали прививку двумя компонентами вакцины «Спутник V».