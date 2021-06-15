В НИЦ Гамалеи оценили эффективность «Спутника V» против индийского штамма

https://static.news.ru/photo/ca2f5072-cdd8-11eb-be50-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» более эффективна против индийского штамма, чем любая другая. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Вакцина «Спутник V» более эффективна против «Дельта»-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, — говорится в сообщении.

BREAKING | RDIF: â #SputnikV is more efficient against the Delta variant of coronavirus, first detected in India than any other vaccine that published results on this strain so far - the Gamaleya Center study submitted for publication in an international peer-reviewed journal.â pic.twitter.com/XrwnGNhiNE — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 15, 2021

Отмечается, что этот вывод был сделан на основе результатов исследования центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале.

Ранее сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создаёт вакцину, способную защитить от COVID-19 при любой его мутации.

Отличием препарата станет то, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, для определённых белков, как известные вакцины. Коронавирус мутирует, и у него «вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать».