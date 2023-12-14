РФ завершила создание системы мониторинга ядерных испытаний

Фото: ctbto.org

Россия закончила работу над своим сегментом Международной системы мониторинга, которая должна фиксировать испытания ядерного оружия, заявили в пресс-службе Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Всего в сегмент входит 32 станции.

Российский сегмент Международной системы мониторинга (МСМ) готов! Последняя станция была сертифицирована и теперь передает данные, — говорится в сообщении.

Всего сегмент насчитывает 32 станции. Исполнительный секретарь организации Роберт Флойд написал в соцсети Twitter (X), что это «грандиозное достижение». Он также поздравил РФ и сотрудников ОДВЗЯИ, отметив что эти компоненты являются важнейшими в глобальной сети, которая способствует поддержанию мира и безопасности.

В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ратификация была отозвана Москвой 2 ноября.

В МИД указали, что «наиболее деструктивную позицию» в отношении договора заняли США, заявив, что Вашингтон почти 25 лет уклонялся от его ратификации. При этом Лавров подчеркнул, что Россия остается подписантом ДВЗЯИ «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами».